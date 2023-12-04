Валерий Гергиев стал сопредседателем СТД России

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей России. Об этом стало известно по итогам внеочередного съезда СТД.





В понедельник, 4 декабря, проходит съезд Союза театральных деятелей, в рамках которого выбирают новых руководителей. В секретариат СТД вошли 34 человека, включая кандидатуры, взявшие самоотвод с должности главы объединения, информирует РИА Новости





В новый состав руководства вошли: директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, а также худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.





На съезде собрались более 150 делегатов СТД. Возглавил СТД народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.









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