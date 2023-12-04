Директор Театра Вахтангова пожелал Машкову сформировать достойную команду на посту главы СТД

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок обратился к новому председателю Союза театральных деятелей России Владимиру Машкову. Он пожелал коллеге сформировать достойную команду на этом посту.





Кирилл Крок в беседе с ТАСС отметил, что председательствовать в СТД — огромная нагрузка и ответственность не только за театр и Театральную школу Олега Табакова, но и за союз с 77 отделениями.





«Желаю ему сформировать достойную команду, которая будет ответственно подходить к решению задач, помогать, думать не о своих личных амбициях, а думать в целом о союзе, о людях, кто за ними стоит», — сказал собеседник агентства.





Кирилл Крок также пожелал Владимиру Машкову распределения сил и времени в пространстве.





Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев сообщил агентству, что новый председатель СТД еще молод и юн, несмотря на 60-летний юбилей. Он пожелал Машкову долгих лет жизни. Князев также напомнил о совете бывшего главы СТД Александра Калягина — не разрушать, а созидать и приумножать.





Ранее стало известно, что Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей России. Народный артист возглавил объединение по итогам внеочередного съезда СТД 4 декабря.









Фото: YouTube