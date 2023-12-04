Директор Театра Вахтангова пожелал Машкову сформировать достойную команду на посту главы СТД

04.12.2023

Директор Театра Вахтангова пожелал Машкову сформировать достойную команду на посту главы СТД
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок обратился к новому председателю Союза театральных деятелей России Владимиру Машкову. Он пожелал коллеге сформировать достойную команду на этом посту.

Кирилл Крок в беседе с ТАСС отметил, что председательствовать в СТД — огромная нагрузка и ответственность не только за театр и Театральную школу Олега Табакова, но и за союз с 77 отделениями.

«Желаю ему сформировать достойную команду, которая будет ответственно подходить к решению задач, помогать, думать не о своих личных амбициях, а думать в целом о союзе, о людях, кто за ними стоит», — сказал собеседник агентства.

Кирилл Крок также пожелал Владимиру Машкову распределения сил и времени в пространстве.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев сообщил агентству, что новый председатель СТД еще молод и юн, несмотря на 60-летний юбилей. Он пожелал Машкову долгих лет жизни. Князев также напомнил о совете бывшего главы СТД Александра Калягина — не разрушать, а созидать и приумножать.

Ранее стало известно, что Владимир Машков занял пост председателя Союза театральных деятелей России. Народный артист возглавил объединение по итогам внеочередного съезда СТД 4 декабря.


Фото: YouTube