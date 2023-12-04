Эрмитаж начал создавать клуб цифровых меценатов для развития музея

Клуб цифровых меценатов появится в Государственном Эрмитаже. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.





Клуб будет помогать внедрению современных технологий и развитию цифровой культуры в Эрмитаже. По словам Пиотровского, в рамках эксперимента в музее сделали новый тип NFT – неразменных токенов, которые связаны с реставрацией.





«Их продали, чтобы деньги шли на реставрацию. Сейчас создаем клуб цифровых меценатов - людей, которые будут помогать цифровому развитию Эрмитажа, приоритетным, пионерским направлениям», — поделился Пиотровский на интернет-встрече «ВКонтакте».





Гендиректор музея объяснил, что человек или компания смогут приобрести эрмитажные NFT, чтобы сначала стать кандидатом в клуб цифровых меценатов. Далее клуб состоит из тех, кто дает большие деньги или вносит большой вклад, отметил Пиотровский. Гендиректор музея привел в пример компании, которые в школе искусств уже создают лабораторию искусственного интеллекта.









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