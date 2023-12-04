Минкультуры одобрило выход фильма «Поедем с тобой в Макао» в широкий прокат

Новая картина режиссера Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао» получила прокатное удостоверение. Об этом свидетельствуют данные из соответствующего реестра Министерства культуры России.





Фильм «Поедем с тобой в Макао» появится на большом экране с пометкой «18+». Роман Михайлов ранее сообщил о проверке картины на пропаганду азартных игр. Также в продюсерской компании Ft production анонсировали показ ленты 4 декабря на фестивале «Зимний». Зрители могли увидеть фильм только в рамках конкурсной программы.





Однако сейчас «Поедем с тобой в Макао» получил разрешение на широкий прокат. В реестре прокатных удостоверений Минкультуры появилась соответствующая информация.





В ноябре стало известно, что ведомство может отказать фильму Михайлова в прокате. В проекте задействованы актеры Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и другие.









Фото: YouTube