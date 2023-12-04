Актер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров Сергей Кустов умер в 77 лет

Актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Первого академического театра для детей и юношества во Львове.





Советский и украинский актер известен по роли мушкетера в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». В пресс-службе театра отметили, что из жизни ушла «эпоха театральной истории Львова и всей страны».





«Наш старший коллега, друг и наставник», — говорится в сообщении.





Причина смерти Кустова не называется. Дата и место похорон будут объявлены позднее.





Актер посвятил Львовскому ТЮЗу 55 лет жизни. За время своей карьеры он сыграл более 100 ролей. Самые известные из них — Гамлет, Голохастов в постановке «За двумя зайцами», а также Робин Гуд и Лукаш в спектакле «Лесная песня».









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