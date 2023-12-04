Стартовали съемки драмеди «Интимная жизнь семьи Коноваловых»

Онлайн-кинотеатр Premier и видеохостинг Rutube объявили о старте съемок драмеди «Интимная жизнь семьи Коноваловых».



Главную роль в фильме сыграл Ян Цапник.



«Смелое драмеди исследует тему многолетних отношений. Как избежать превращения семейной жизни в повинность? Почему после десятка лет счастливых отношений люди могут стать чужими друг другу и начать изменять? "Интимная жизнь семьи Коноваловых" постарается найти рецепт, как предотвратить все эти проблемы», — говорится в описании анонса.



В актерский состав картины также вошли Светлана Камынина, Стас Круглицкий, Алексей Барабаш, Виктория Маслова, Владимир Стеклов.



По словам создателей, сериал будет снят в стиле наблюдения за экспериментом и похож на театральное представление, где зритель сможет выступать в роли наблюдателя и представлять себя на месте героев.



Режиссером проекта выступил Георгий Даниелянц.





Фото: пресс-служба Premier