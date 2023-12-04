Музей Победы анонсировал программу ко Дню Героев Отечества

В Музее Победы пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества, передает пресс-служба учреждения.



В субботу, 9 декабря, все желающие смогут возложить цветы к монументу Солдата-Победителя в величественном Зале Славы.



Отмечается, что для посетителей с цветами вход в музей в этот день будет бесплатным.



В День Героев Отечества в музее стартует новая традиция — ежегодно 9 декабря в Зале Славы будет стоять пост Почетного караула. К памятной дате в Музее Победы также откроется Стена Героев СВО, которая дополнит масштабный выставочный проект «Zаветам Vерны». На стену будут нанесены имена участников СВО, получивших звание Героев России.



«Их имена будут увековечены в музее, как имена всех Героев Советского Союза и России, удостоенных этих званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны. На церемонии выступят Герои России, представители Государственного фонда «Защитники Отечества», журналисты, освещающие события СВО», — рассказали в музее.





Кроме того, в Зале Славы пройдет церемония гашения почтовых марок серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». В программу также входит концерт камерного хора колледжа им. Гнесиных, а также лекция об истории праздника.









Фото: пресс-служба Музея Победы