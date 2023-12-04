Названы артисты, чья музыка будет играть в парках Москвы

Стали известны победители проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках».



Музыка победителей проекта будет звучать в парках и на катках Москвы, передает пресс-служба проекта.



Сообщается, что продюсерский центр определил 50 артистов, чьи треки не только войдут в тематические плейлисты на сервисах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка», но и будут звучать на протяжении зимнего сезона в главных парках и на катках Москвы.



«Авторы и исполнители со всего мира готовы согревать сердца слушателей этой зимой: L’One, Boba Sheshera, Natta, ГАФТ, DenDerty, Нehehe, Макодзеба и другие артисты стали победителями проекта», — рассказали в пресс-службе.



Отмечается, что в ходе конкурсного отбора было прослушано более 2,3 тысячи композиций участников. В этом году поступило 1160 заявок из 136 городов 11 стран.



В финал прошло 107 композиций.









Фото: Рixabay.com