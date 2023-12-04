В РГДБ открылась выставка рисунков детей из ДНР

В Российской государственной детской библиотеке открылась выставка детских рисунков «Открывая Пришвина», передает пресс-служба Министерства культуры России.



На выставке представлены рисунки детей из ДНР. Работы предоставлены художественным музеем «Арт-Донбасс».



В экспозицию вошли более 30 живописных и графических работ, рисунков в смешанной технике, победивших на конкурсе, организованном музеем «Арт-Донбасс» и Орловской детской библиотекой имени М.М. Пришвина к 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина.



Посетить выставку можно до 10 января 2024 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России