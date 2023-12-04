В РГДБ открылась выставка рисунков детей из ДНР

Продюсерский центр определил 50 артистов, чьи треки не только войдут в тематические плейлисты на сер...
В экспозицию вошли более 30 живописных и графических работ.
Выставка «Павел Филонов. Художник мирового расцвета» приурочена к 140-летию живописца.
Остальные кандидаты на внеочередном съезде СТД взяли самоотвод.
На новом посту Шерешевский сменил Генриетту Яновскую, которая являлась главным режиссером театра с 1...
Продюсерский центр определил 50 артистов, чьи треки не только войдут в тематические плейлисты на сер...
В экспозицию вошли более 30 живописных и графических работ.
Выставка «Павел Филонов. Художник мирового расцвета» приурочена к 140-летию живописца.
Остальные кандидаты на внеочередном съезде СТД взяли самоотвод.
На новом посту Шерешевский сменил Генриетту Яновскую, которая являлась главным режиссером театра с 1...
Наибольший ажиотаж вызвала картина Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» 1891 года.
Звание группы года досталось «Miyagi & Эндшпиль». Их послушали более 900 миллионов раз.
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Мероприятие посвятили 95-летию одного из корифеев башкирского изобразительного искусства Ахмата Лутф...
04.12.2023