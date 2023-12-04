Более 60 работ Павла Филонова представят на выставке в парке «Зарядье»

В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» 16 декабря откроется выставка работ художника Павла Филонова.



На выставке будет представлено более 60 работ художника, указано в сообщении на сайте мэра Москвы.



Выставка «Павел Филонов. Художник мирового расцвета» приурочена к 140-летию живописца. В экспозиции представлены работы Филонова из фондов Русского музея.



«Посетители увидят картины из цикла «Ввод в мировый расцвет» 1910-х годов, такие как «Пир королей», «Крестьянская семья», «Перерождение интеллигента», а также абстрактные композиции, полотно «Головы» и изображения зверей, написанные в 1920-е. Кроме того, представят картины 1930-х годов на производственные темы, в числе которых «Ударницы швейной фабрики «Красная Заря», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие», — говорится в анонсе.



На выставке также представлены статьи, манифесты, дневниковые записи художника, которые помогут узнать, как Филонов понимал мир, космическое пространство.









Фото: пресс-служба мэрии Москвы