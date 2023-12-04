Владимир Машков может стать главой Союза театральных деятелей

Сообщается, что остальные кандидаты на внеочередном съезде СТД взяли самоотвод.Первым кандидатуру выдвинул Александр Калягин, который покидает пост председателя объединения. Он выдвинул кандидатуру своего ученика, народного артиста России Александра Лазарева. Отмечается, что Лазарев взял самоотвод, так как ему поступило предложение занять пост главного режиссера.Самоотвод взяли также директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.