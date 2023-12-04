Главным режиссером Московского ТЮЗа стал Петр Шерешевский

04.12.2023

Главным режиссером Московского ТЮЗа стал Петр Шерешевский
Петербургский театральный режиссер Петр Шерешевский назначен на должность главного режиссера Московского театра юного зрителя, передает пресс-служба учреждения.

На новом посту Шерешевский сменил Генриетту Яновскую, которая являлась главным режиссером театра с 1987 года. Отмечается, что уже в декабре Петр Шерешевский начнет в театре репетиции спектакля «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена.

Петр Шерешевский родился в 1972 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по кафедре режиссуры. С 1997 по 1999 год работал в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской, после чего работал в Новокузнецком драмтеатре и Государственном русском драмтеатре Удмуртии.

С 2015 года Петр Шерешевский работал в Петербурге. Спектакли, поставленные режиссером, 11 раз были номинированы на премию «Золотая маска».


Фото: Pixabay.com