Главным режиссером Московского ТЮЗа стал Петр Шерешевский

Петербургский театральный режиссер Петр Шерешевский назначен на должность главного режиссера Московского театра юного зрителя, передает пресс-служба учреждения.



На новом посту Шерешевский сменил Генриетту Яновскую, которая являлась главным режиссером театра с 1987 года. Отмечается, что уже в декабре Петр Шерешевский начнет в театре репетиции спектакля «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена.



Петр Шерешевский родился в 1972 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по кафедре режиссуры. С 1997 по 1999 год работал в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской, после чего работал в Новокузнецком драмтеатре и Государственном русском драмтеатре Удмуртии.



С 2015 года Петр Шерешевский работал в Петербурге. Спектакли, поставленные режиссером, 11 раз были номинированы на премию «Золотая маска».









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