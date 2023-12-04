На аукционе в Москве продали коллекцию русского искусства

В Москве на аукционе продали коллекцию русского искусства.



Стоимость коллекции составила более 150 млн рублей, передает пресс-служба Московского аукционного дома, организатора торгов.



Отмечается, что наибольший ажиотаж вызвала картина Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор» 1891 года. Стоимость полотна составила 50 млн рублей.



С молотка также ушли полотна импрессиониста Сергея Виноградова «Дама в интерьере», Григория Чернецова «Вид на Дворец Дожей», «Гималаи» Николая Рериха.



«Еще до начала аукциона мы понимали, что интерес будет высоким. Почти 2 года россияне были отрезаны от мирового арт-сообщества. Фактически этим аукционом и коллекцией мы возродили "русские торги" того уровня, к которому привыкли избирательные российские коллекционеры», — рассказали в пресс-службе Московского аукционного дома.





Отмечается, что торги стали первыми для нового российского аукционного холдинга, созданного Московским аукционным домом, Аукционным домом Клуба коллекционеров графики и Петербургским аукционным домом.









Фото: Арина Дмитриева/пресс-служба Московского аукционного дома