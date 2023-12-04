Macan и Инстасамка признаны артистами года по версии «VK Музыки»

Певец Macan и исполнительница Инстасамка стали артистами года по версии сервиса «VK Музыка».



Отмечается, что альбом Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) «12» собрал более 230 миллионов прослушиваний. Певец уже второй раз получает звание «Артиста года» от соцсети.



Инстасамка собрала более 140 миллионов прослушиваний песни «За деньги да» и в целом преодолела отметку в 600 миллионов прослушиваний.

Звание группы года досталось «Miyagi & Эндшпиль». Их послушали более 900 миллионов раз.



Aarne с альбомом «Aa Language 2» назван самым мощным стартом года. Ремикс года — «Плохая девочка» группы «Винтаж» & Травма & Skidri & DVRKLXGHT, NLO стал прорывом года.



«Камбэком года» признана группа «Каспийский груз», а саундтреком года названа музыка из игры «Atomic Heart».





Аудиокнигой года стала книга «Четвертое крыло»; подкаст года — «Мифы», фан-сообщество года — «Три дня дождя».









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