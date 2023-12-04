Завершены съемки романтической комедии «Бывший в помощь»

В России завершились съемки романтической комедии «Бывший в помощь».



Главные роли в фильме сыграли Роман Курцын, Вячеслав Чепурченко и Ирина Безряднова. В актерский состав также вошли Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан.



Режиссером картины выступили Георгий Малков и Максим Максимов.



Центральный персонаж фильма — девушка Лера, которая готовится к свадьбе с Германом. Жених делает Лере подарок — автомобиль. Продавцом оказывается бывший парень Леры Макс.



«Жених, невеста и ее бывший в одной машине — к беде. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним Германа. И теперь она уверена, что Макс ее молодой человек», — говорится в описании проекта.









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