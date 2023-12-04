Петербургская филармония приняла на хранение найденные на «Ленфильме» ноты

Петербургская филармония приняла на хранение оркестровые партии музыки к фильмам о Шерлоке Холмсе.



Ноты были обнаружены на территории киностудии «Ленфильм», рассказали в филармонии.



Отмечается, что комплект представляет безусловную историческую ценность: к большинству фильмов цикла музыку записал Симфонический оркестр Ленинградской филармонии.



«Петербургская филармония обратилась к спасительнице нот с предложением принять их на хранение, та с радостью согласилась. Инициативу филармония согласовала с руководством киностудии "Ленфильм" — и получила одобрение», — рассказали в учреждении.



Отмечается, что папка с оркестровыми партиями передана в оркестровую библиотеку Петербургской филармонии.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии