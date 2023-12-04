Скончался искусствовед и культуролог Олег Кривцун

Сообщается, что Олег Кривцун был найден мертвым в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. По предварительной информации, искусствовед скончался в результате острой сердечной недостаточности.Олег Кривцун специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Кривцун — доктор философских наук, действительный член Российской академии художеств.