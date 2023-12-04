Скончался искусствовед и культуролог Олег Кривцун

Комплект представляет безусловную историческую ценность, отметили в филармонии.
По предварительной информации, искусствовед скончался в результате острой сердечной недостаточности.
По словам президента Гильдии кинодраматургов России Алексея Алешковского, в следующем году образоват...
По словам кинематографиста, слова о завершении его режиссерской карьеры были вырваны из контекста.
Студия открылась в Детско-юношеской библиотеке Бурятии и получила название «Ре:Нойр».
Комплект представляет безусловную историческую ценность, отметили в филармонии.
По предварительной информации, искусствовед скончался в результате острой сердечной недостаточности.
По словам президента Гильдии кинодраматургов России Алексея Алешковского, в следующем году образоват...
По словам кинематографиста, слова о завершении его режиссерской карьеры были вырваны из контекста.
Студия открылась в Детско-юношеской библиотеке Бурятии и получила название «Ре:Нойр».
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Он открылся музыкальной сказкой «Маленький принц» Московского губернского театра.
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04.12.2023