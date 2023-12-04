Скончался искусствовед и культуролог Олег Кривцун

04.12.2023

Скончался искусствовед и культуролог Олег Кривцун
На 70-м году жизни скончался российский искусствовед, культуролог и редактор научного журнала «Художественная культура» Олег Кривцун, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сообщается, что Олег Кривцун был найден мертвым в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. По предварительной информации, искусствовед скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Олег Кривцун специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Кривцун — доктор философских наук, действительный член Российской академии художеств.


Фото: Pixabay.com