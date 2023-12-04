В российских регионах появятся киношколы короткого метра

По словам президента Гильдии кинодраматургов России Алексея Алешковского, в следующем году образовательные площадки будут созданы в Кемеровской области и Пермском крае.«Мы планируем развивать региональные сценарные курсы, на которых предметно делались бы работы, посвященные каждому региону. Чтобы люди на Алтае писали об Алтае, люди из Владивостока писали о Приморье. Мы планируем быть в Перми в ближайшее время, в Кемерове мы планируем сделать, во многих регионах. Реализовать проекты планируем в следующем году», — приводит агентство слова руководителя.В рамках проекта сценаристы, студенты, преподаватели творческих профессий, представители креативных индустрий проходят обучение в лаборатории короткометражного кино, участвуют в мастер-классах по продюсированию, режиссуре, операторской работе, режиссуре звука и монтажа.