Александр Сокуров опроверг сообщения о завершении режиссерской карьеры

04.12.2023
Российский кинорежиссер Александр Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры.
По словам кинематографиста, слова о завершении его режиссерской карьеры были вырваны из контекста, передает
ТАСС.
Режиссер заявил, что не объявлял о завершении карьеры, а говорил лишь о том, что не имеет сейчас возможности работать в России.
«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия»,— приводит слова Сокурова ТАСС.
По словам кинематографиста, молодым режиссерам в России сейчас приходится еще тяжелее, чем ему.
Ранее ряд изданий сообщили о том, что Сокуров не работает над новыми фильмами, так как ему запрещено снимать кино в России. В октябре фильму «Сказка» Сокурова не было выдано прокатное удостоверение.
Фото: скриншот видео/YouTube