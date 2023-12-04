В Улан-Удэ открылась студия покадровой анимации

04.12.2023
В Улан-Удэ открылась студия мультипликации для съемки анимации на бурятском языке, передает ТАСС.
Студия покадровой мультипликации открылась в Детско-юношеской библиотеке Бурятии и получила название «Ре:Нойр».
«Мы долго работали над этим проектом и невероятно рады представить его вам. В родных стенах нашей библиотеки снимается мультфильм на бурятском языке», — рассказали создатели центра.
Отмечается, что первыми участниками студии стали учащиеся Детской художественной школы имени Мэрдыгеева. Ученики вместе с профессиональными художниками и декораторами подготовили кадры для первого проекта в технологии покадровой анимации.
Дебютным мультфильмом студии станет экранизация бурятской народной сказки «Нохой хун Хоер».