В Улан-Удэ открылась студия покадровой анимации

Студия покадровой мультипликации открылась в Детско-юношеской библиотеке Бурятии и получила название «Ре:Нойр».«Мы долго работали над этим проектом и невероятно рады представить его вам. В родных стенах нашей библиотеки снимается мультфильм на бурятском языке», — рассказали создатели центра.Отмечается, что первыми участниками студии стали учащиеся Детской художественной школы имени Мэрдыгеева. Ученики вместе с профессиональными художниками и декораторами подготовили кадры для первого проекта в технологии покадровой анимации.Дебютным мультфильмом студии станет экранизация бурятской народной сказки «Нохой хун Хоер».