Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой вышел в лидеры проката

Российская картина «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли возглавила кинопрокат в России.



За минувшие выходные лента собрала в прокате 213 миллионов рублей, передает портал kinobusiness.com.



На втором месте по сборам казался фильм «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в главной роли. Она собрала 75,5 млн рублей.



В лидеры проката также вошла комедия «Хоккейные папы», главные роли в которой сыграли Алексей Бардуков и Аня Чиповская. Фильм собрал в прокате 39,3 млн рублей.



Четвертое место по сборам досталось мультфильму «Заветное желание» (21 млн рублей). На пятом — военно-историческая драма «Наполеон» (18,3 млн рублей).









Фото: кадр из фильма "Теща"