В Петербурге пройдет второй фестиваль имени Горковенко

В Санкт-Петербурге пройдет второй музыкальный фестиваль имени советского и российского дирижера, композитора Станислава Горковенко.



Откроется фестиваль «Фауст-концертом», который пройдет в Академической капелле. В программу войдут произведения Шумана, Шнитке.



По словам художественного руководителя фестиваля и Губернаторского оркестра Антона Лубченко, проект был основан по инициативе Комитета по культуре в 2022 году, в год 85-летия со дня рождения Станислава Горковенко.



«Я надеюсь, что фестиваль станет ежегодным. Готовя программы, мы делаем акцент на новых или малоизвестных партитурах, причем в авторских редакциях, без наслоений или искажений», — рассказал худрук.



Завершится фестиваль 12 декабря. В этот день в Концертном зале Мариинского театра выступит Губернаторский симфонический оркестр. Он исполнит оперу Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке».









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