Eminem дал виртуальный концерт в видеоигре Fortnite

Рэп-исполнитель Eminem выступил с виртуальным концертом в компьютерной игре Fortnite, сообщает газета «Коммерсант».





Цифровой аватар артиста исполнил треки «Lose Yourself» и «Godzilla», шоу посмотрели около 12 млн пользователей. Об этом сообщило издание The Verge. Выступление Eminem опубликовано на YouTube-канале видеоигры.





Виртуальный концерт рэп-исполнителя был завершающим элементом эпизода игры под названием «Большой взрыв». В момент исполнения трека «Lose Yourself» игрокам предлагалось попадать в такт на виртуальной аудиодорожке. Eminem исполнил этот трек в формате обычного концерта — на сцене и с большим количеством виртуальных зрителей. Следующий трек — «Godzilla» — артист исполнил в образе великана, прерывающего концерт.





Выступление рэпера стало четвертым музыкальным событием в игре, до него там выступали Marshmello, Трэвис Скотт и Ариана Гранде. Разработчики Fortnite также анонсировали коллаборацию с The Weeknd в течение декабря.













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