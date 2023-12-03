В телефестивале «Песня года» приняли участие более 50 артистов

Более 50 артистов приняли участие в телефестивале «Песня года» в спортивном комплексе «Мегаспорт», сообщает ТАСС.





Зрители смогут увидеть концерт в эфире канала «Россия 1» 1 и 2 января.





Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. На сцене телефестиваля выступили артисты, композиции которых в 2023 году становились и становятся хитами.

Среди них — Дима Билан, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Anna Asti, Shaman, Николай Басков, Юрий Антонов, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Алсу, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Наталья Гордиенко, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Юлия Савичева, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие.





Авторы песен, прозвучавших в программе «Песни года», становятся обладателями почетных памятных дипломов, также ежегодно вручаются специальные призы.