Актриса Скарлетт Йоханссон дебютирует в режиссуре

03.12.2023
Американская актриса Скарлетт Йоханссон снимет свой первый полнометражный фильм, драму «Невидимая Элеонор» (Eleanor, Invisible), сообщается на портале Film.ru.
Главную роль в картине исполнит Джун Скуиб («Небраска»). Сюжет проследит за 90-летней Элеонор Моргенштейн. После смерти лучшей подруги героиня отправляется из Флориды в Нью-Йорк в поисках новых знакомств и заводит неожиданную дружбу с 19-летним студентом.
Съемки пройдут весной. Сценарий ленты написала Тори Камен («Мик»).
В 2013 году сообщалось о планах Йоханссон дебютировать в игровом кино с экранизацией романа «Летний круиз» Трумэна Капоте. Проект не был запущен в производство.
Фото: скриншот фильма Match Point в YouTube