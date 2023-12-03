В Уфе прошел вечер памяти выдающегося башкирского художника

В честь 95-летия одного из корифеев башкирского изобразительного искусства Ахмата Лутфуллина в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова состоялся вечер памяти, вобравший в себя сразу две выставки, органически слившиеся в одну, сообщает «Российская газета».





Центральной является экспозиция картин народного художника СССР и РСФСР, заслуженного художника БАССР, академика Российской академии художеств, лауреата Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева Ахмата Лутфуллина (1928 — 2007) из собрания музея.

Среди них самые известные работы художника, в том числе картины «Три женщины», «Моление о дожде», «Белая юрта», «Ожидание», «Сабантуй», портреты писателей Хадии Давлетшиной, Мустая Карима, композитора Хусаина Ахметова.





Выставку живописных полотен дополняют образцы башкирской тканой шали. Работы выполнялись в рамках проекта «Серия мастер-классов по изготовлению башкирской тканой шали».

Мастер-классы под руководством опытных рукодельниц проходили с сентября по ноябрь в Уфе для всех желающих. Познать древнее ремесло захотели как взрослые, так и дети из Уфы, Абзелиловского, Иглинского, Кармаскалинского, Туймазинского, Чишминского, Уфимского районов Башкортостана, а также жители Челябинской области и даже Санкт-Петербурга.

Результат своих трудов они и показали в музее. Эта презентация стала подлинным праздником культуры и искусства башкирского народа. Башкирские шали можно будет увидеть в музее весь период работы выставки Лутфуллина (до 17 декабря). Они экспонируются рядом с его живописью по принципу оживших картин.













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