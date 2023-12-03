На Арбате откроется фотовыставка к 80-летию Инны Чуриковой

Фотовыставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения актрисы театра и кино Инны Чуриковой (1943-2023), откроется на Арбате в Москве 4 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.





Фотовыставка «Инна Чурикова. В театре и в кино» пройдет под открытым небом с 4 по 24 декабря на Арбате.

В фотоэкспозиции будут представлены две темы, посвященные ее работе в театре и в кино. Посетители увидят кадры из жизни актрисы, а также фрагменты из спектаклей и фильмов.





Гостям покажут фотографии народной артистки СССР, сыгравшей за свою жизнь более 60 ролей в кинофильмах и спектаклях.





В частности, на выставке можно увидеть фотографии с фрагментами из ленкомовских спектаклей и репетиций с участием Чуриковой. Среди театральных ролей актрисы Неле, Беткин, Анна («Тиль»), Анна Петровна/Сарра («Иванов»), Женщина-комиссар («Оптимистическая трагедия»), Ира («Три девушки в голубом»), Офелия и Гертруда («Гамлет») и другие.





Второй раздел фотовыставки расскажет, как развивалась кинематографическая карьера актрисы. Зрители смогут увидеть фотографии и первые эпизодические роли Чуриковой из фильмов «Тучи над Борском», «Я шагаю по Москве», «Стряпуха», «Тридцать три», «Старшая сестра» и других.