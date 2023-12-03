Фильм «Мать всей лжи» получил «Золотую звезду» международного кинофестиваля в Марракеше

03.12.2023
Главный приз 20-го международного кинофестиваля в Марракеше — «Золотую звезду» — получил полнометражный фильм «Мать всей лжи», снятый марокканским режиссером Асмой аль-Мудир, сообщает ТАСС.
Приз жюри поделили две картины: «Гончие» (Марокко, реж. Камаль Лазрак) и «Прощай, Тверия» (Палестина, реж. Лина Суалем).
Награду за лучшую постановку жюри вручило франко-сенегальскому режиссеру Рамате-Тулай Си за художественный фильм «Банель и Адама».
Исполнителем лучшей мужской роли признан Дога Каракаш, сыгравший в ленте «Общежитие» (Турция, реж. Нехир Туна). Приз за лучшую женскую роль получила Ася Зара Лагумджия, которая приняла участие в картине «Экскурсия» (Босния и Герцеговина, реж. Уна Гуньяк).
Фестиваль в Марракеше проводится с 2001 года под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI. Он считается одним из самых престижных в странах Африки и Средиземноморья. Частыми гостями кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского кино.
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