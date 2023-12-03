Театр имени Якобсона покажет премьеру обновленной версии «Щелкунчика»

03.12.2023
Театр балета имени Леонида Якобсона покажет премьеру обновленной версии спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского, созданной под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе, сообщает ТАСС.
Премьерные показы пройдут на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. В оформлении спектакля использованы видеопроекции и новые материалы.
В новой версии действие происходит в Австрии в 30-х годов ХlХ века.
Николай Цискаридзе рассказал, что сам он танцевал партию Принца в трех версиях «Щелкунчика» — Василия Вайнонена, Юрия Григоровича и Рудольфа Нуреева. Сейчас, как ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, он руководит подготовкой к традиционным зимним показам этого балета, который с 1934 года неизменно идет в хореографии Вайнонена.
Фото: скриншот YouTube