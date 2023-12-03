В Петербурге Сергей Стадлер проведет симфонический марафон музыки Сергея Рахманинова

Народный артист России Сергей Стадлер проведет 10-й симфонический марафон, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, сообщает ТАСС.





В течение одного дня в Академической капелле Санкт-Петербурга прозвучат симфонические партитуры композитора. В программу войдут также оркестровая сюита «Симфонические танцы» и поэма «Остров мертвых».





Концепция проекта, не имеющего аналогов в музыкальном мире, сложилась в 2014 году: один оркестр под управлением одного дирижера исполняет многочасовой концерт, освещающий творчество того или иного композитора или историко-культурные явления.





За это время в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера прозвучали все симфонии Моцарта, Шуберта, Шумана, Брамса, Чайковского, «Лондонские» симфонии Гайдна, а также 12 симфонических поэм Листа.

Проект прошлого года «Симфонии мистики и просветления» объединил сочинения отечественных и зарубежных композиторов второй половины XIX — начала XX веков. Вошедший в историю марафона восьмичасовой концерт из всех симфоний Бетховена пополнил Книгу рекордов России.









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