Петербургская филармония посвятит концерт юбилею композитора Александра Кнайфеля

03.12.2023
Петербургская филармония посвятит концерт 80-летию композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Кнайфеля, сообщает ТАСС.
В Большом зале его произведения разных лет исполнит камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением заслуженного артиста России Аркадия Штейнлухта.
Под его управлением прозвучат камерные сочинения юбиляра — «Молитва святого Ефрема Сирина», «Сие дитя», фрагменты сюиты-фантасмагории «Петроград».
Кнайфель в молодости делал успехи, как виолончелист, занимаясь в Московской консерватории в классе Мстислава Ростроповича. Он автор свыше 80 произведений во всех областях музыкального творчества. Написал музыку более чем к 40 художественным и публицистическим фильмам. Среди них — «След росомахи», «Торпедоносцы», «Противостояние», «Петроградские Гавроши», «Личное дело Анны Ахматовой», «Цветы календулы», «Итальянец».
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