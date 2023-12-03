Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Обыкновенное чудо»

03.12.2023
В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова пройдет премьера спектакля Ивана Поповски «Обыкновенное чудо» по одноименной пьесе-сказке Евгения Шварца.
Спектакль «Обыкновенное чудо» станет первой премьерой 103-го сезона на основной сцене. Показы пройдут 3 и 4 декабря, сообщает ТАСС
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Вместе с режиссером над постановкой работают художник Мария Трегубова, художники по свету Александр Матвеев и Руслан Майоров, музыкальный руководитель Татьяна Агаева.
В разных составах в ролях заняты Владимир Логвинов, Леонид Бичевин, Яна Соболевская, Николай Романовский, Эюб Фараджев, Владислав Демченко, Артур Иванов, Полина Рафеева, Юлия Рутберг, Мария Волкова, Евгений Князев, Игорь Карташев, Григорий Здоров, Юрий Красков, Олег Лопухов, Сергей Пинегин, Анна Чумак, Елизавета Палкина, Владислав Гандрабура, Александр Галочкин и другие.
Фото: Pixabay.com