В Дагестане стартовал фестиваль «Эхо Большого детского фестиваля»

В Дагестане стартовал фестиваль «Эхо Большого детского фестиваля»

03.12.2023

С 2 по 6 декабря в Махачкале пройдет региональная программа Большого детского фестиваля «Эхо БДФ — Дагестан», сообщает Министерство культуры Дагестана.

В течение пяти дней покажут спектакли, художественные и анимационные фильмы, ставшие лауреатами Большого детского фестиваля.

Фестиваль открылся музыкальной сказкой «Маленький принц» Московского губернского театра. Режиссер и исполнитель главной роли народный артист России, худрук театра Сергей Безруков, сообщает ТАСС.

Кроме «Маленького принца» покажут пять спектаклей театров из Москвы, Воронежа и Пензы, ставших лауреатами фестиваля в разные годы.

Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области.


 
Фото: Pixabay.com