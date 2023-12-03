В Дагестане стартовал фестиваль «Эхо Большого детского фестиваля»

С 2 по 6 декабря в Махачкале пройдет региональная программа Большого детского фестиваля «Эхо БДФ — Дагестан», сообщает Министерство культуры Дагестана.
В течение пяти дней покажут спектакли, художественные и анимационные фильмы, ставшие лауреатами Большого детского фестиваля.
Фестиваль открылся музыкальной сказкой «Маленький принц» Московского губернского театра. Режиссер и исполнитель главной роли народный артист России, худрук театра Сергей Безруков, сообщает ТАСС
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Кроме «Маленького принца» покажут пять спектаклей театров из Москвы, Воронежа и Пензы, ставших лауреатами фестиваля в разные годы.
Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области.
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