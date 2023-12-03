Пермяки первыми увидели фильм «Фрау», завоевавший награды фестиваля «Маяк»

03.12.2023

Пермяки первыми увидели фильм «Фрау», завоевавший награды фестиваля «Маяк»
Жители Перми первыми смогли увидеть фильм «Фрау» режиссера Любови Мульменко, завоевавший две награды фестиваля актуального кино «Маяк», сообщает ТАСС.

Предпоказ фильма состоялся в Перми в рамках открытия Пермской синематеки после переезда в новое пространство «Кристалл-центр». Его выход в широкий прокат намечен на март 2024 года.

Главные роли в киноленте исполнили Елизавета Янковская и Вадим Королев, лидер музыкального коллектива OQJAV. По сюжету герой фильма Ваня (Вадим Королев), напоминающий главного персонажа картины «Форест Гамп», влюбляется, как он думает сначала, в балерину Кристину (Янковская). Оба они не совсем понимают, как строить отношения и «придумывают» их с ноля, однако вскоре выясняется, что оба они не способны любить и скучают по своему одиночеству. Картина снималась в Перми в 2022 году. По словам Мульменко, сама история к городу не привязана, но Пермь — «это хороший друг».

Лента получила две награды на фестивале актуального кино «Маяк»: за сценарий картины (Любовь Мульменко) и лучшую женскую роль (Елизавета Янковская).
 
Любовь Мульменко — режиссер, сценарист и журналист. Она участвовала в написании сценариев к фильмам-призерам Каннского фестиваля «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена.


 
Фото: Pixabay.com