Более 60 тыс. человек пришли на сольный концерт Басты в Санкт-Петербурге

03.12.2023

Более 60 тыс. человек пришли на сольный концерт Басты в Санкт-Петербурге
Сольный концерт Басты на стадионе «Газпром Арена» стал наиболее масштабным за всю историю выступлений исполнителя в Петербурге, он собрал 64 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Открыл концерт трек «Акробаты разбитых надежд» — заглавная композиция музыкальной драмы «Маяковский», театра «Ленком Марка Захарова». К спектаклю Василий Вакуленко написал музыку и стихи.

Вместе с культовым питерским рэп-музыкантом Смоки Мо Баста исполнил композицию «Каменные цветы», посвященную Петербургу. Песню «Моя игра» Баста исполнил вместе со всеми зрителями арены.

По словам организаторов мероприятия, для самого большого концерта Басты в Санкт-Петербурге на сцене выстроили декорацию — точную копию интерьера творческого объединения Gazgolder, резиденции музыканта в Москве. В сет-листе шоу — более 30 композиций.


 
Фото: скриншот YouTube