Более 60 тыс. человек пришли на сольный концерт Басты в Санкт-Петербурге

03.12.2023
Сольный концерт Басты на стадионе «Газпром Арена» стал наиболее масштабным за всю историю выступлений исполнителя в Петербурге, он собрал 64 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Открыл концерт трек «Акробаты разбитых надежд» — заглавная композиция музыкальной драмы «Маяковский», театра «Ленком Марка Захарова». К спектаклю Василий Вакуленко написал музыку и стихи.
Вместе с культовым питерским рэп-музыкантом Смоки Мо Баста исполнил композицию «Каменные цветы», посвященную Петербургу. Песню «Моя игра» Баста исполнил вместе со всеми зрителями арены.
По словам организаторов мероприятия, для самого большого концерта Басты в Санкт-Петербурге на сцене выстроили декорацию — точную копию интерьера творческого объединения Gazgolder, резиденции музыканта в Москве. В сет-листе шоу — более 30 композиций.
Фото: скриншот YouTube