В Италии представили перевод книги Алексея Пушкова

03.12.2023
В Вероне при содействии ассоциации «Венето — Россия» представили перевод на итальянский язык книги российского сенатора Алексея Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия».
В Италии она вышла под названием «От Горбачева до Путина. Геополитика России» в издательском доме Сандро Тети, сообщает ТАСС
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Книга в Италии была опубликована в начале 2022 года, но ее презентация была отложена.
Текст был адаптирован для итальянского читателя. Книга описывает целую эпоху — от распада СССР до ухудшения отношений с Западом.
Как пояснил сам автор, выступившей на презентации по видеосвязи, его книга, вышедшая в России в 2018 году, дает лучше понять нынешнюю международную ситуацию и подводит к пониманию причин украинского конфликта. Ранее эта работа была переведена на французский и вышла во Франции.
В презентации принял участие экс-депутат Вито Коменчини, журналист, президент Международного движения русофилов Элизео Бертолази, а также президент ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.
Фото: Pixabay.com