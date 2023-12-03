Документалистов Арбугаевых наградили премией Бриллиантового бала в Якутске

03.12.2023
Режиссеры-документалисты из Якутии Максим и Евгения Арбугаевы получили народную премию Бриллиантового бала в Якутске, сообщает ТАСС.
Брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы родились в поселке Тикси Булунского района Якутии. Евгения — фотограф-документалист, Максим является победителем различных международных кинофестивалей.
В 2023 году лента «Выход» (Haulout, 2022) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии стала номинантом премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».
Арбугаевы стали первыми, кого наградили этой народной премией. Она станет ежегодной и будет вручаться выдающимся общественным деятелям в сфере науки, политики и культуры, которые внесли значительный вклад в популяризацию и укрепление положительного имиджа Якутии.
Бриллиантовый бал впервые проходит в Якутии, его включили в программу мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии». Проект направлен на привлечение туристов из других регионов России и зарубежья.
Фото: Pixabay.com