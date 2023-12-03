В Кирове открылась выставка об истории Транссиба

03.12.2023
В Кирове открылась передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых», подготовленная научным коллективом Фонда ЕСПО, сообщает «Российская газета».
Выставка посвящена истории становления железнодорожного дела в России и создания Великого сибирского пути — Транссибирской магистрали, построенной в 1891-1916 годах. Железная дорога соединила европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами.
Длина магистрали составила 8,3 тыс. км. Это была самая длинная в мире железная дорога.
Великий сибирский путь — дорога, которая протянулась на 10 часовых поясов, скрепляющая Россию в единый экономический и военно-стратегический регион. Сейчас эта выставка оцифрована, чтобы школьники и студенты могли воспользоваться информацией о Транссибе.
Собранные на празднике благотворительности средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции из Кировской области, в благотворительный фонд «За Вятку».