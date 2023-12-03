Умерла оперная певица Медея Амиранашвили

03.12.2023
Оперная певица, народная артистка Грузии и СССР Медея Амиранашвили умерла на 94-м году жизни, сообщила Тбилисская государственная консерватория.
Медея Амиранашвили родилась в Тбилиси в 1930 году. С 1954 по 1991 год была солисткой Грузинского театра оперы и балета, исполнив среди прочих партии Маро в опере «Даиси» Захария Палиашвили, Наны в одноименной опере Реваза Габичвадзе, Татьяны в «Евгении Онегине» и Лизы в «Пиковой даме» Петра Чайковского и др.
Выступала с камерным репертуаром, гастролировала за рубежом, сообщает ТАСС
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С 1991 по 2006 годы Амиранашвили была художественным руководителем Кутаисского государственного оперного театра. Являлась народной артисткой Грузии (1965) и народной артисткой СССР (1976).
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