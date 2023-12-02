Театр кукол Образцова покажет премьеру «Тайна Хранителя времени»

В рамках кампании «Новое время театра кукол Образцова» 20 декабря состоится премьерный показ спектакля «Тайна Хранителя времени», сообщили в пресс-службе театра.





Цирковое театрализованное представление с куклами состоится под открытым небом в Образцовпарке.





12 персонажей из легендарных часов Театра кукол Образцова: Волк и Коза, Медведь, Сова, Кот, Поросенок, Зайка, Ворон и Барашек, Лисонька, Ослик и Обезьянка вместе с Хранителем времени отправятся в приключение, чтобы починить часы и запустить время Нового года.





Режиссером-постановщиком выступила Елена Польди.





Как отметили в пресс-службе, постановка является совместным проектом Театра кукол Образцова и независимой театрально-цирковой компании «Антикварный цирк» при участии артистов Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. Румянцева (ГУЦЭИ).









Фото: пресс-служба Театра кукол Образцова