Ушла из жизни испанская актриса Конча Веласко

На ее счету роли в десятках лент, в том числе в сериалах «Телефонистки» и «Гранд отель».
В этом году в конкурсной программе фестиваля 118 картин.
Выставка расположится во Дворце царя Алексея Михайловича.
Врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе.
На ее счету роли в десятках лент, в том числе в сериалах «Телефонистки» и «Гранд отель».
В этом году в конкурсной программе фестиваля 118 картин.
Выставка расположится во Дворце царя Алексея Михайловича.
Врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе.
Это очень трудная работа, он взваливает на себя невероятный труд, сказал Богомолов.
В рамках кинофестиваля авторского кино будет представлено 8 картин.
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Новый гендиректор Большого театра призвал сохранить все лучшее, чем располагают труппы Мариинского и...
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02.12.2023