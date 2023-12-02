Ушла из жизни испанская актриса Конча Веласко

Актриса Конча Веласко умерла на 85-м году жизни, сообщила Академия кинематографических искусств и наук королевства.





Веласко родилась в Вальядолиде 29 ноября 1939 года. Она начала свою кинематографическую карьеру в 1954 году. В 1987 году получила Золотую медаль за заслуги в изобразительном искусстве, в 2016 году — Национальную театральную премию, сообщает ТАСС





В 2013 году актриса была удостоена кинопремии «Гойя» за заслуги. На ее счету роли в десятках лент, в том числе в сериалах «Телефонистки» и «Гранд отель».









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