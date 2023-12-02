В Екатеринбурге открылся фестиваль-практикум «Кинопроба»

В Екатеринбурге начал работу ХХ Международный фестиваль-практикум «Кинопроба», в котором принимают участие студенты и молодые кинематографисты.





Как сообщает « Российская газета », в этом году в конкурсной программе фестиваля 118 картин, которые отборочная комиссия выбрала из шестисот заявленных. Участники не только борются за призы, но и получат возможность общения с признанными профессионалами.





На «Кинопробе» работают одновременно четыре состава жюри: три «взрослых» и студенческое, определяя победителей в категориях игровых, документальных и анимационных фильмов. Зрители тоже могут назвать своих фаворитов через онлайн-голосование.





В образовательной программе фестиваля-практикума: мастер-классы режиссера Алексея Федорченко, оператора Алишера Хамидходжаева, сценариста Геннадия Островского, актера театра и кино Сергея Гамова, лекции кинокритиков, лаборатория текстов о кино, лаборатория прикладной анимации и сценарная мастерская.









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