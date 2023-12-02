В музее-заповеднике «Коломенское» покажут работы Николая Рериха и Виктора Васнецова

Музей-заповедник «Коломенское» завершает празднование своего 100-летнего юбилея масштабной выставкой «Русский стиль в искусстве в конце XIX — начале XX века».





Как сообщает « Российская газета », экспозиция откроется 6 декабря. На ней будут представлены рисунки и мебель Елены Поленовой, живописная работа Виктора Васнецова «Три богатыря», картина Николая Рериха, посвященная церковной архитектуре Ростова Великого, керамические изделия Михаила Врубеля и другие шедевры отечественного искусства.





Выставка расположится во Дворце царя Алексея Михайловича.





«Дворец царя Алексея Михайловича был выбран местом проведения выставки не случайно. С одной стороны, он сам воссоздан в неорусском стиле. С другой — посетители смогут увидеть своими глазами памятник, который могли только воображать Виктор Васнецов и его современники», — рассказала директор музея-заповедника «Коломенское» Марина Люльчук.





Специально для детской аудитории на финальной выставке юбилейного сезона будет представлена традиционная промысловая и авторская игрушка, которая впервые увидит свет с момента своего экспонирования сто лет назад. Речь в том числе идет о самобытных работах знаменитого художника Александра Дурново.