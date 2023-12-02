Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который остается в больнице после перенесенного инфаркта, уже хочет курить, но врачи пока не разрешают, сообщил сын артиста Сергей Боярский.





По словам Боярского-младшего, его отец перенес инфаркт, но он уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате.





«Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку», — цитируют Сергея Боярского РИА Новости.





По его словам, пока медики не разрешают Боярскому вернуться к курению, и покурить тайком ему не удается.





Сын артиста добавил, что врачи могут определиться со сроками выписки Михаила Боярского на следующей неделе.





«Может быть, на следующей неделе врачи скажут что-то более определенное», — сказал он.









Фото: скриншот Youtube