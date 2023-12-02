Показы картин, мастер-классы и творческие встречи пройдут на кинофестивале «Зимний» — Ольга Любимова

В рамках второго кинофестиваля авторского кино «Зимний» будет представлено 8 картин, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





«С радостью открыли второй кинофестиваль авторского кино «Зимний» в «Художественном». Очень ценный для нас для всех, финальный киносмотр авторского кино 2023 года. В этом году на конкурсе представлены 8 картин. Помимо показов участников ожидают мастер-классы московских киношкол, семинары, творческие встречи, открытый киноклуб и очень классная новая детская программа», — написала Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





По ее словам, фильмом-открытием стала документальная картина Алексея Германа-младшего «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов». Это рассказ о творческой биографии выдающегося режиссера сквозь призму его последней киноленты «Трудно быть богом».





«Фестиваль заложил новую традицию авторского киносмотра. Уверена, что второй «Зимний» порадует гостей своей программой и станет площадкой для новых творческих проектов и команд», — отметила министр культуры.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой