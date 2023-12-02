В Санкт-Петербурге состоится премьера балета «Война и мир»

В Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» 6 декабря представят масштабное хореографическое действо — балет «Война и мир» по сюжету романа Льва Толстого.





Как сообщает Российская газета , декорации сменятся 46 раз — по числу картин романа.





Музыку к балету написал народный артист России композитор Вячеслав Овчинников — автор музыки к более чем 40 советским кинофильмам, включая «Андрея Рублева», «Они сражались за Родину», «Война и мир» Сергея Бондарчука. Последняя и стала основой музыкальной партии балета.





Автор творческого замысла постановки — народный артист России Андрей Петров, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» не дожил до премьеры всего несколько месяцев — он ушел из жизни в апреле, а спектакль впервые показали в августе этого года в Крыму.





В постановке задействованы более двухсот артистов из трех театров — московского театра «Кремлевский балет», Донецкого театра оперы и балета «Донбасс Опера» и Воронежского государственного театра оперы и балета.





Главные партии исполняют солисты Кремлевского балета — заслуженная артистка РФ Екатерина Первушина в роли Наташи, Даниил Росланов и Михаил Евгенов в партиях Андрея и Пьера. Образ Войны воплощает 19-летняя солистка Донецкого театра Дарья Донцова. Сопровождают балет хор и оркестр «Донбасс Оперы» под управлением Юрия Парамоненко.









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