В Вене открылась выставка о Сергее Рахманинове и Федоре Шаляпине

Российский национальный музей музыки открыл в Вене выставку «Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. Параллели и пересечения», посвященную жизни и творчеству известных композитора и певца.





Выставка рассказывает об артистах через фотографии, цитаты из воспоминаний и писем, статей критиков. С помощью QR-кодов посетители могут прослушать записи музыки, сообщает ТАСС





Выставка, приуроченная к 150-летию двух мастеров, разбита на разделы, посвященные детству и юности, творческому пути двух артистов, их совместной работе и окружению.





В настоящий момент Российский национальный музей музыки проводит выставки в более 40 странах мира.





«В следующем году в России будет отмечаться юбилей Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Шнитке. Мы уже готовимся, ждите нас в Вене с выставками, посвященными юбилярам», — сказал директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.









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