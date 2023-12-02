Константин Богомолов пожелал Валерию Гергиеву терпения и сил на посту гендиректора ГАБТ

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов пожелал Валерию Гергиеву, назначенному на пост гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, терпения и сил.





«Я могу пожелать Валерию Гергиеву удачи, терпения и много-много сил. Это очень трудная работа, очень трудное назначение, он взваливает на себя невероятный труд. И что можно пожелать этому выдающемуся музыканту и блестящему менеджеру? Только, мне кажется, терпения и сил», — передает слова Богомолова ТАСС





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 декабря подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.





Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва