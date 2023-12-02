Объявлены победители и призеры фестиваля «Линия фронта» в Ростове-на-Дону

Главный приз первого Международного фестиваля документального кино и медиапроектов «Линия фронта» в Ростове-на-Дону получила работа режиссера Клима Поплавского «Военкоры 2: «Птичник» и «Оля-молодец».





Фильм Клима Поплавского рассказывает о военных журналистах, работающих в зоне СВО. Герои ленты делятся тем, как создают репортажи из горячих точек, сообщает ТАСС





Приз за лучший полнометражный фильм достался документальной картине Антона Старкова и Ольги Рогожиной «Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов», а награду за лучший короткометражный фильм получил Михаил Буров за «Батальон „Крым“. Фронтовые будни».





В номинации «Телевизионная программа» главным призом отмечена работа Ксении Николаевой «Поступок», лучшим интернет-проектом названа работа Александры Абдулкеримовой «Герои Z», лучшим репортажем об СВО — «Белоруссия помогла защитнику Донбасса: история дончанина Павла Прохоренкова» Алины Майер. В номинации «Лучший зарубежный фильм» победила кинолента «Water, wind, dust, bread» режиссера из Ирана Махди Заманпура, «Приз зрительских симпатий» завоевал фильм Екатерины Китайцевой «Донбасс. Память поколений». Также на церемонии авторам были вручены специальные призы и дипломы фестиваля.





Оргкомитет фестиваля принял 287 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. Конкурсную программу «Линии фронта» составили более 40 работ авторов из Казахстана, США, Ирана, Сербии, Белоруссии и ряда стран Африки. Вне конкурса было представлено более 10 фильмов, в том числе от режиссера из Коста-Рики.





Международный фестиваль «Линия фронта» проходил в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря. Он создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества и Союза журналистов России.









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