В Москве назвали лауреатов премии Russian Creative Awards

В концертном зале «Зарядье» наградили лауреатов III Российской национальной премии Russian Creative Awards, ежегодно отмечающей лучшие проекты в креативных индустриях страны.





Человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России, объявлен альтист и дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет, передает ТАСС





Регионом года объявили Нижегородскую область, где стартовала грантовая программа «Команда креативных практик», направленная на развитие и поддержку творческих людей, и работает программа арт-резиденций с уникальными креативными пространствами для создания социокультурных проектов.





Один из самых масштабных фестивалей в России VK Fest победил в номинации «Креативное событие». Смотр стал местом встречи сотен тысяч человек из разных городов. В 2023 году у фестиваля появилась инфраструктура для гостей с ограниченными возможностями здоровья.





Победителем в номинации «Детский проект» стал фильм «Чебурашка». Международный фестиваль классической музыки «Кантата» оказался лидером в категории «Культурный код», Фестиваль современного искусства «Архстояние Детское» арт-парка «Никола-Ленивец» — в номинации «Новые формы», «Москва — город кино» — в категории «Проект в области развития территории».





Просветительским проектом года стал «Родительский университет» — социальный образовательный проект для родителей от издательства «Просвещение». Охват проекта составляет более 14 млн человек.





Russian Creative Awards — премия, объединяющая все существующие креативные индустрии.









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